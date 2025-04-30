Одесса — фактически город русской славы, который всегда показывал себя героически, поэтому она может войти в состав России, считает политолог Георгий Федоров.

Большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом, заявил ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. Политолог Федоров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» отметил, что в интервью Патрушев, скорее всего, выполнил общую задумку на фоне большой «торговли» с президентом США Дональдом Трампа и Западом по поводу условий перемирия на Украине.

«То есть это не просто личные умозаключения Патрушева, а сигналы, в том числе посыл нашим оппонентам из США и Украины о желании России», — объяснил эксперт.

Политолог допустил, что в будущем Одесса может войти в состав РФ. При этом он не ожидает повторения сценария ЛНР и ДНР, потому что продолжается активная фаза боевых действий. В том числе в самой Одессе существует значительная часть подразделений националистов, а пророссийская оппозиция уже находится в другом состоянии, добавил Федоров.

«Обычные граждане имеют право высказать свою точку зрения. И сценарий референдума с участием простых жителей возможен. Я думаю, если он будет честным, справедливым и пройдет под наблюдением, то такой вариант возможен», — заключил политолог.

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