Обновления iOS 18.6 и iPadOS 18.6 — что добавили, стоит ли устанавливать и какие функции доступны в России

Apple представила финальные версии iOS 18.6 и iPadOS 18.6 — шестые крупные обновления для мобильных операционных систем iPhone и iPad в рамках цикла iOS 18 и iPadOS 18. Что известно о новом софте и стоит ли его устанавливать российским пользователям — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Основные изменения и исправления

В новых версиях операционных систем Apple устранила несколько важных ошибок и внедрила значимые улучшения. В частности:

Исправлена проблема в приложении «Фото», из-за которой возникали трудности при отправке фильмов-воспоминаний (Memory Movies);

Добавлена поддержка нового механизма установки сторонних магазинов приложений и приложений из браузера в странах Европейского Союза — в рамках требований законодательства ЕС, известного как Digital Markets Act (DMA);

Улучшена работа технологии многоадресной передачи данных (Multicast), что снижает ненужный сетевой трафик и повышает эффективность сетевых коммуникаций;

Решена ошибка, при которой данные приложения «Здоровье» могли стать недоступны, если пользователь переходил на экран выключения устройства без ввода пароля.

Обновления безопасности

Одним из ключевых аспектов iOS 18.6 и iPadOS 18.6 стало устранение более 30 уязвимостей. В списке исправленных проблем — ошибки в компонентах WebKit, ядре операционной системы (Kernel), CoreGraphics, а также модулях специальных возможностей (например, CVE-2025-31229, CVE-2025-43217).

Обновление повышает безопасность системы, устраняя уязвимости, которые могли привести к нарушению конфиденциальности данных или сбоям в работе устройства.

Фото: [ freepik.com ]

Что доступно пользователям в России

Для пользователей в России обновление iOS 18.6 и iPadOS 18.6 включает следующие ключевые изменения и функции:

Все исправления ошибок и улучшения стабильности системы, включая исправление проблем с приложением «Фото» и оптимизацию многопередачи данных;

Полный пакет обновлений безопасности с устранением более 30 уязвимостей;

Исправление ошибки с доступом к данным приложения «Здоровье» при экране выключения устройства.

При этом функция установки сторонних магазинов приложений и загрузки программ из браузера, реализованная в соответствии с требованиями европейского законодательства (DMA), для российских пользователей не доступна. Также экспериментальные возможности, обнаруженные в бета-версиях (например, фильтр спама в iMessage или улучшения для AirTag), официально не заявлены для России и могут отсутствовать в финальной версии.

По информации издания ichip.ru, после обновления до iOS 18.6 все банковские приложения, включая «Сбербанк», «Альфа-Банк», «Тинькофф Банк», а также сервисы Госуслуг, социальные сети и другие утилиты работают стабильно и без сбоев. Пользователи не отмечают вылетов или ограничений, связанных с новой версией операционной системы.

Что касается автономности и производительности, заметное снижение времени работы наблюдается преимущественно на устройствах с «изношенной» батареей — при количестве циклов зарядки свыше 800-1000. При этом возможность пополнить баланс Apple ID через счет абонентского номера операторов «МТС» и «Билайн» сохраняется без изменений.

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