Очередная Блиновская: звездный коуч Инна Тлиашинова задолжала налоговой почти полмиллиарда рублей — чем она зарабатывает

Эксперт по подсознанию

В своем Instagram* Тлиашинова позиционирует себя как «эксперта по подсознанию №1». Коуч работает с другими инфоблогерами и знаменитостями, именуясь «звездным психологом» и проводя сеансы стоимостью свыше миллиона рублей. Тлиашинова утверждает, что работала с Филиппом Киркоровым, Ани Лорак, Любовью Успенской, Яной Рудковской и Мариной Федункив.

По словам блогерши, после окончания юридического факультета она решила получить образование в сфере психологии. При этом отзывы на «терапию» Тлиашиновой остаются весьма неоднозначными, некоторые считают ее методы странными, а часть клиентов убедились в неэффективности подходов «звездного психолога». Несмотря на негативные отзывы, Тлиашинова смогла стать во главе Международной академии мастеров разборов, руководителем которой она больше не является, и разработать курс «Мастер Разборов».

Тлиашинова не только «помогает» другим, но и не забывает про себя. Не так давно блогерша, которая на данный момент проживает в Дубае, с размахом отметила свой 43-й день рождения. Коуч пожелала себе миллиард долларов и еще двух детей.

Королева скандалов

«Звездный психолог» появилась буквально из ниоткуда, довольно быстро набрав популярность. Сейчас ее блог в Instagram* насчитывает 467 тысяч подписчиков. Слава пришла в коучу не без помощи скандалов, в которых уже успели заметить Тлиашинову. Безуспешным, но скандальным стало ее сотрудничество с небезызвестным «бизнесменом» Сергеем Косенко. Он обвинил Тлиашинову в 70-миллионном долге, по его словам, психолог не заплатила ему за продвижение ее соцсетей и поднятие медийности. Косенко даже попытался добиться справедливости через суд. При этом сама Тлиашинова имеет другую точку зрения на произошедшее, утверждая, что Косенко сам ее обманул, не оказав услуги по продвижению в должном объеме.

Фото: [ соцсети ]

В 2024 году помощники блогера напали на журналистку «Известий» Наталию Графчикову, посетившую семинар «Инна Ленд» для подготовки репортажа. Врачи выявили у корреспондента подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Адвокат Тлиашиновой Александр Добровинский попытался выставить произошедшее на семинаре фейком, заявив, что Графчикова не была приглашена на мероприятие и не представилась журналистом. Охранники Тлиашиновой же посчитали ее поведение «не совсем адекватным». Усилия Добровинского не помогли нападавшим на журналистку, которые даже не явились на заседание суда, избежать наказания в виде 1,5 лет принудительных работ и взыскания по 150 тысяч рублей с каждого за моральный вред.

Тлиашинова вновь вновь оказалась в центре внимания не в лучшем свете. Телеграм-канал SHOT сообщил о 460-миллионном долге блогерши перед ФНС. По данным РИА Новости, налоговая заблокировала счета компании «Международная академия мастер разборов», руководителем которой коуч являлась раньше. С 2023 года на организацию было открыто 19 исполнительных производств из-за долга в 4 млн рублей. Примечательно, что у ФНС уже не в первый раз возникают вопросы к Тлиашиновой. Два года назад налоговая ограничила операции по счетам организации блогера из-за непредставления налоговой декларации, сообщал Super. Однако в 2024 году «звездный психолог» вообще перестала владеть всеми своими компаниями. Эксперты допускают, что Тлиашинова может использовать такую же схему ухода от налогов, что и инфоблогерша Елена Блиновская. Однако пока что Тлиашинову не привлекали к ответственности.

Ранее стало известно, долг Елены Исинбаевой перед ФНС вырос до 1,1 млн рублей.

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