Переживания и страхи: может ли новый избранник Иды Галич уйти от нее после рождения ребенка

Блогер Ида Галич сообщила о второй беременности. На этот раз отец ребенка — бизнесмен Олег Ледвич, с которым женщина помолвлена с 2024 года. У Иды уже есть один ребенок от первого брака с Аланом Басиевым, который распался вскоре после появления малыша. Может ли блогер снова столкнуться с подобным сценарием и разводом после рождения ребенка, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Элиана Астратова.

Эксперт отметила, что сейчас Ида находится в состоянии ожидания и надежды, что нового партнёра она искренне привлекает не только как женщина, но и как личность.

«Карта Пятерки Кубков может намекать на переживания и страхи, связанные с прошлым опытом, но она также указывает на необходимость отпускать прежние обиды. Текущая ситуация, отраженная в раскладе, склоняет к мысли, что новый партнер осознанно принял решение строить отношения и готов к испытаниям, которые возникнут с рождением ребенка», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако таролог подчеркнула, что блогеру важно помнить: каждое событие — это не конечный приговор, а возможность для роста.

«Если Ида сможет создать пространство доверия и открытости, то вероятность сохранения отношений после рождения ребенка возрастет. И никаких разводов, вновь травмирующих ее психику и доверие, не будет», — заключила Астратова.

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