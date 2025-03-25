Плата за чистоту: московские дачники могут нарваться на штраф за сжигание мусора на участках

В России на законодательном уровне запрещено сжигать мусор, траву и листья на территориях частных домовладений, землях общего пользования в населенных пунктах и сельхозугодьях. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист ЮК ПРАВО-СИТИ Степан Углов.

Использование открытого огня возможно только при соблюдении определенных требований: мусор следует сжигать в специально оборудованных местах, например, в котловане глубиной не менее 30 см или в металлической емкости объемом до одного кубометра, обратил внимание эксперт. Расстояние от места сжигания до зданий должно быть не менее 50 м, до хвойного леса — 100 м, до лиственного — 30 м. Территорию вокруг очага горения необходимо очистить от сухой растительности в радиусе 10 м. Кроме того, обязательно наличие первичных средств пожаротушения и мобильной связи для вызова экстренных служб.

«Запрещается сжигать мусор на торфяных почвах, под кронами хвойных деревьев, в условиях особого противопожарного режима, а также в поврежденных емкостях, из которых горящие материалы могут выпасть. Запрещено оставлять огонь без присмотра, сжигать горючие и взрывоопасные вещества», — добавил Углов.

Нарушение требований пожарной безопасности может повлечь предупреждение или административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). Размер штрафа достигнет от 10 до 20 тысяч рублей (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ), если развести огонь в период действия особого противопожарного режима.

«В случае возникновения пожара и причинения ущерба имуществу или здоровью людей штраф может достигать 50 тыся рублей (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ). При тяжких последствиях, таких как причинение вреда здоровью или уничтожение лесных насаждений, возможно привлечение к уголовной ответственности (ст. 219, ч. 1 ст. 261 УК РФ)», — заключил юрист.

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