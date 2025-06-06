Плюс ₽50 тыс. к пенсии: кто может получить солидную надбавку за выслугу лет

Средняя пенсия в России в феврале 2025 года составляет около ₽25 тыс. Однако для некоторых категорий граждан предусмотрены гораздо более существенные выплаты, достигающие и даже превышающие ₽50 тыс. Речь идет о пенсии за выслугу лет — особом виде пенсионного обеспечения , доступном далеко не всем. О том, кто может претендовать на такую надбавку, за какие заслуги она положена и как ее правильно оформить, — в материале «Подмосковья сегодня».

Что такое пенсия за выслугу лет и чем она отличается от обычной

Пенсия за выслугу лет — это не стандартная выплата по достижении пенсионного возраста, а специальное ежемесячное пособие, назначаемое гражданам, проработавшим определенное количество времени в конкретной должности или организации. Ее главное отличие от страховой пенсии по старости заключается в том, что

она привязана не к возрасту, а к длительности особого трудового стажа (выслуге лет).

Страховая пенсия по старости, которую получает большинство россиян, основывается на накопленных пенсионных коэффициентах и фиксированной базовой выплате. Ее размер ежегодно индексируется на уровень инфляции. Например, в 2025 году стоимость одного пенсионного коэффициента составит ₽142,76, а базовая часть — ₽8728,73. Возраст выхода на страховую пенсию постепенно повышается и к 2028 году достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Пенсии за выслугу лет индексируются иначе: их рост привязан к повышению зарплат в соответствующих отраслях. Так, военные пенсии в 2025 году вырастут не менее чем на 4,5%.

Кому положена пенсия за выслугу лет

Депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин сообщил, что пенсию за выслугу лет получают около 2,7 млн россиян.

Эта мера поддержки предназначена для узкого круга специалистов, чья трудовая деятельность связана с особыми условиями или государственной службой.

К ним относятся:

Федеральные государственные гражданские служащие

Это чиновники, работающие в федеральных органах власти. В 2025 году для получения такой пенсии им потребуется минимум 19 лет и шесть месяцев стажа на госслужбе. Кроме того, необходимо замещать должность федеральной гражданской службы не менее 12 полных месяцев и уволиться по определенным обстоятельствам (например, по состоянию здоровья).

Военнослужащие (кроме срочников)

Сюда входят служащие Министерства обороны, а также сотрудники других силовых ведомств, таких как МВД, МЧС, Росгвардия, ФСИН.

Для военных

Требуется минимум 20 лет выслуги на военной службе. Если есть смешанный стаж (работа и служба), общий срок должен составлять от 25 лет, при этом более половины должно приходиться на службу. В выслугу лет могут зачесть до пяти лет учебы в пропорции 1 год учебы = 6 месяцев службы.

При увольнении по состоянию здоровья, реорганизации или по предельному возрасту: Возраст на дату увольнения — от 45 лет, общий стаж — от 25 лет, из которых половина — военная служба.

Космонавты и летчики-испытатели

Космонавты: Мужчинам требуется стаж не менее 25 лет, женщинам — 20 лет. При увольнении по болезни стаж уменьшается до 20 и 15 лет соответственно, причем половина должна приходиться на работу в летно-испытательном подразделении.

Летчики-испытатели: Стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Важно, сколько именно человек проработал на должностях, дающих право на этот вид пенсионного обеспечения.

Работники вредных производств

Врачи, учителя и работники творческих профессий (например, артисты балета и театра): Эти категории имеют право на досрочную страховую пенсию по старости после достижения необходимого стажа в профессии, но это не является пенсией за выслугу лет в чистом виде. Например, для медработников в сельской местности необходим стаж 25 лет, в городах — 30 лет. У учителей требования по стажу фиксированные — минимум 25 лет.

Важно: Пенсия за выслугу лет выплачивается как надбавка к обычной страховой пенсии по старости или инвалидности (для госслужащих) или назначается отдельно (для военнослужащих при достижении пенсионного возраста).

Как рассчитывается пенсия за выслугу лет

Размер пенсии за выслугу лет индивидуален и зависит от нескольких ключевых факторов:

Оклад (денежное довольствие): Чем выше зарплата, тем больше будет пенсия.

Длительность работы (стаж): За каждый год сверх установленной нормы начисляются дополнительные проценты.

Занимаемая должность: Руководящие позиции и высокие звания, как правило, обеспечивают более высокие выплаты.

Примеры расчетов:

Федеральный госслужащий со средней зарплатой ₽70 тыс. и стажем 20 лет может рассчитывать на пенсию около ₽31,5 тыс.

Военнослужащий в звании подполковника с денежным довольствием ₽85 тыс. и выслугой 25 лет будет получать примерно ₽55 тыс.

У офицеров с большим стажем и руководящими должностями выплаты могут превышать ₽50 тыс.

Важно: Общая сумма пенсии (за выслугу лет и страховая со всеми надбавками) обычно не может превышать 75-85% среднемесячного заработка.

Как оформить пенсию за выслугу лет

Процесс оформления пенсии за выслугу лет зависит от вашей категории. Социальный фонд России (СФР) рассматривает заявления в течение 10 календарных дней, а ответ приходит по телефону или по почте.

Для госслужащих: Обратитесь в кадровую службу федерального органа, где вы замещали должность. Руководитель кадровой службы принимает решение о назначении пенсии и направляет соответствующее представление в СФР.

Для военных и сотрудников силовых ведомств: Необходимо обратиться в пенсионный отдел МВД или своего ведомства.

Для космонавтов и летчиков: Вы можете обратиться непосредственно в МФЦ или СФР (лично или онлайн через портал «Госуслуги»).

После получения положительного ответа необходимо заполнить заявление о способе доставки пенсии. Выплаты могут поступать на банковскую карту «Мир» выбранного банка, на дом или лично через «Почту России».

Можно ли работать, получая пенсию за выслугу лет

Да, россиянин, получающий пенсию за выслугу лет, может продолжать работать, но, как правило, в другой сфере и по другой специальности. Это позволяет сохранить дополнительный доход и, возможно, даже увеличить размер будущей страховой пенсии.