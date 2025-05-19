Плохое настроение, покалывание и ухудшение памяти: врач назвала симптомы дефицита витаминов в организме

Витамины жизненно необходимы для функционирования организма. Чтобы узнать о дефиците какого-либо из них, нужно сдать анализы, однако и обычные внешние симптомы могут сигнализировать о возможной проблеме. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

Врач отметила, что витамины подразделяют на жирорастворимые — A, E, D, K, и водорастворимые — C и вся группа B.

«Авитаминоз — патологическое состояние, при котором в организме обнаруживается дефицит одного или группы витаминов. Организм начинает «давать сбой»: снижается иммунитет, ухудшается состояние кожи, волос и ногтей, возникают проблемы с пищеварением и обменом веществ, ухудшается зрение и память», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Клинические проявления авитаминоза, продолжила она, могут быть разнообразными. Главное — прислушиваться к организму.

«Если заметили, что обычное состояние ухудшается, особенно при сбалансированном питании, это повод не только откорректировать рацион, но и обратиться к врачу для комплексной оценки. Организм может подавать как внешние, так и внутренние признаки дефицита витаминов. К примеру, сухая кожа, трещины на губах — нехватка В2, В3, В6 и железа», — добавила Лозикова.

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Слоящиеся ломкие ногти с появляющимися на них белыми пятнами — дефицит витаминов А, D, кальция и цинка, а тусклые волосы и сильное выпадение — нехватка витамина D, железа и биотина, продолжила врач.

«Усталость, апатия и слабость могут быть причиной дефицита В12, магния, а частые простуды и слабый иммунитет — сигнал о снижении уровня витамина С и D. Если вы ощущаете мышечные судороги, покалывания в ногах или руках, велика вероятность, что речь идет о дефиците магния, калия и витамина B1. Высокая тревожность и плохое настроение говорят о нехватке витаминов группы B и Омега-3», — заключила терапевт.

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