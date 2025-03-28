Покупаем квартиру в 2025 году: какие льготные программы ипотеки еще действуют

В России продолжается действие льготных ипотечных программ, благодаря которым граждане могут купить жилье, несмотря на высокую ключевую ставку. Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как можно купить квартиру в 2025 году с привлечением льготной ипотеки.

Наиболее популярной остается семейная ипотека под 6% годовых. Ей могут воспользоваться семьи, в которых воспитывается ребенок в возрасте до 6 лет, ребенок-инвалид либо два несовершеннолетних ребенка (для регионов с низким объемом строительства, малых городов и т.п.) на момент оформления заявки. Размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти не должен превышать 12 млн рублей, в остальных регионах — 6 млн рублей, максимальный срок — 30 лет.

«Первоначальный взнос по льготной семейной ипотеке не может составлять менее 20% от суммы запрашиваемых кредитных средств. В качестве первоначального взноса можно будет воспользоваться средствами материнского капитала. С 1 апреля 2025 года воспользоваться льготной семейной ипотекой можно как на рынке первичной, так и рынке вторичной недвижимости», — отметила Проданова.

Также в России продолжает действовать льготная ипотека для IT-специалистов, трудоустроенных в аккредитованных Минцифрами РФ компаниях. Эксперт подчеркнула, что программа больше не распространяется на Москву и Санкт-Петербург. Для получения льготной ипотеки введено ограничение по заработной плате, которая должна составлять не менее 150 тысяч рублей для сотрудников компаний, зарегистрированных в Московской области и Ленобласти, городах-миллионниках, и 90 тысяч рублей для регионов. Воспользоваться ипотекой могут только специалисты, не достигшие 51-летнего возраста. Кредит, как правило, предоставляется на сумму до 6 млн рублей под 6% годовых и сроком до 30 лет.

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Воспользоваться льготной ипотекой в 2025 году можно также для покупки загородного жилья, ставка не превышает 3% годовых при сроке кредитования до 25 лет. Основное условие приобретения объектов недвижимости за счет средств льготного ипотечного кредита — они должны быть расположены на территории сельских поселений, поселков и малых городов, в которых проживает не более 50 тысяч человек, добавила эксперт.

Военнослужащие по контракту могут получить военную льготную ипотеку, для этого они должны не менее трех лет состоять на учете в накопительно-ипотечной системе (НИС). Исключение предусмотрено для бойцов СВО, подчеркнула Проданова.

«Программа действует бессрочно. Ограничения по сумме кредита определяют банки (максимальная сумма, отмеченная в 2025 году, составляла 1,86 млн рублей). Банки также определяют величину первоначального взноса и размер ставки. Основными факторами, которые определяют решение кредитной организации, являются возраст, стаж заемщика, размер первоначального взноса», — сообщила экономист.

В России продолжается реализация Арктической и Дальневосточной ипотека под 2% годовых, максимальный срок кредитования — 20 лет. Сумма кредита составляет от 300 тысяч до 9 млн рублей, величина первоначального взноса — от 20%.

«Ипотеку могут получить те, кто переехал на данные территории из зоны проведения СВО, семьи, в которых супруги не достигли возраста 36 лет (в данном случае наличие ребенка не является ключевым критерием, главное условие — возраст супругов), семьи с одним родителем, которому еще не исполнилось 36 лет, и одним или несколькими детьми младше 19 лет, ряд других категорий граждан, которые, например, являются работниками оборонно-промышленного комплекса, государственных образовательных или медицинских организаций, находящегося на территории действия программы», — заключила специалист.

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