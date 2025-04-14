Придется разориться: сколько стоит подготовить дачу к сезону в 2025 году в Подмосковье

В преддверии дачного сезона стоит проверить и при необходимости провести ремонтные работы в доме и на участке. Внимание следует обратить на крышу и фасад построек, газон, забор и мангальную зону, считают эксперты. Аналитики «Авито» посчитали, сколько стоит подготовка участка к дачному сезону в Московской области. Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При необходимости замены кровли дачного дома эксперты советуют обратить внимание на гибкую черепицу, квадратный метр которой в Московской области стоит в среднем 345 рублей. Кроме того, можно обновить фасад здания, перед этим сняв обветшалое покрытие с помощью химического растворителя или строительного фена, который, например, продается в Люберцах за 3,8 тысячи рублей. Новую отделку фасада можно выполнить из термопанелей, средняя цена на панели в Чехове достигает 784 рублей.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Освежить наличники можно с помощью водорастворимой фасадной краски, которую можно купить примерно за 1,25 тысячи рублей. Литра краски хватит на покраску 15 квадратных метров, утверждают эксперты «Авито». Перед нанесением покрытия необходимо отшлифовать дерево с помощью шлифовальной машины, цена которой составляет около 9 тысяч рублей. Таким образом, заплатить только за инструмент для обновления дачного домика придется свыше 10 тысяч рублей, не учитывая материалы для ремонта, итоговая стоимость которых напрямую зависит от площади.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Дачникам также важен комфорт и эстетика на участке. Дорожки можно выложить брусчаткой или тротуарной плиткой, однако перед этим эксперты советуют изолировать будущие тропинки от сорняков с помощью геотекстиля за 1,5 тысячи рублей за рулон. Тротуарная плитка продается на «Авито» в Подмосковье около 160 рублей за штуку, а гранитная брусчатка из Карелии — 3,5 тысяч рублей за квадратный метр. Так, на обустройство дорожек необходимо будет вновь потратить не менее 10 тысяч рублей для небольшого участка, если не выбирать дорогостоящее покрытие.

Фото: [ городская доска объявлений ] Фото: [ городская доска объявлений ]

На «Авито» в Подмосковье доступен широкий ассортимент заборов и ворот: от деревянных до металлических и автоматизированных конструкций. Например, можно приобрести материалы для деревянного забора из лиственницы с ценой за планку в 535 рублей. Другой вариант — евроштакетник из вертикальных металлических планок. Цена за профиль шириной 110 мм в Ногинске — 56 рублей. Суммарная установка забора может обойтись владельцу дачного участка в несколько десятков тысяч рублей.

Приличную сумму придется потратить на обустройство мангальной зоны. Кирпич для укладки печи можно приобрести в среднем за 32 рубля за штуку. Цена готовой модульной зоны барбекю из керамобетона и огнеупорнго кирпича на «Авито» в Московской области составляет около 83 тысяч рублей.

Ранее стало известно о преимущества весенних заморозков для сельского хозяйства.