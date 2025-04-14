Придется разориться: сколько стоит подготовить дачу к сезону в 2025 году в Подмосковье

Эксперты «Авито» посчитали стоимость подготовки к дачному сезону в Подмосковье

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freepik.com

Фото: [freepik.com]

В преддверии дачного сезона стоит проверить и при необходимости провести ремонтные работы в доме и на участке. Внимание следует обратить на крышу и фасад построек, газон, забор и мангальную зону, считают эксперты. Аналитики «Авито» посчитали, сколько стоит подготовка участка к дачному сезону в Московской области. Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При необходимости замены кровли дачного дома эксперты советуют обратить внимание на гибкую черепицу, квадратный метр которой в Московской области стоит в среднем 345 рублей. Кроме того, можно обновить фасад здания, перед этим сняв обветшалое покрытие с помощью химического растворителя или строительного фена, который, например, продается в Люберцах за 3,8 тысячи рублей. Новую отделку фасада можно выполнить из термопанелей, средняя цена на панели в Чехове достигает 784 рублей.

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Фото: [городская доска объявлений]

Освежить наличники можно с помощью водорастворимой фасадной краски, которую можно купить примерно за 1,25 тысячи рублей. Литра краски хватит на покраску 15 квадратных метров, утверждают эксперты «Авито». Перед нанесением покрытия необходимо отшлифовать дерево с помощью шлифовальной машины, цена которой составляет около 9 тысяч рублей. Таким образом, заплатить только за инструмент для обновления дачного домика придется свыше 10 тысяч рублей, не учитывая материалы для ремонта, итоговая стоимость которых напрямую зависит от площади.

городская доска объявлений

Фото: [городская доска объявлений]

Дачникам также важен комфорт и эстетика на участке. Дорожки можно выложить брусчаткой или тротуарной плиткой, однако перед этим эксперты советуют изолировать будущие тропинки от сорняков с помощью геотекстиля за 1,5 тысячи рублей за рулон. Тротуарная плитка продается на «Авито» в Подмосковье около 160 рублей за штуку, а гранитная брусчатка из Карелии — 3,5 тысяч рублей за квадратный метр. Так, на обустройство дорожек необходимо будет вновь потратить не менее 10 тысяч рублей для небольшого участка, если не выбирать дорогостоящее покрытие.

городская доска объявлений

Фото: [городская доска объявлений]

городская доска объявлений

Фото: [городская доска объявлений]

На «Авито» в Подмосковье доступен широкий ассортимент заборов и ворот: от деревянных до металлических и автоматизированных конструкций. Например, можно приобрести материалы для деревянного забора из лиственницы с ценой за планку в 535 рублей. Другой вариант — евроштакетник из вертикальных металлических планок. Цена за профиль шириной 110 мм в Ногинске — 56 рублей. Суммарная установка забора может обойтись владельцу дачного участка в несколько десятков тысяч рублей.

Приличную сумму придется потратить на обустройство мангальной зоны. Кирпич для укладки печи можно приобрести в среднем за 32 рубля за штуку. Цена готовой модульной зоны барбекю из керамобетона и огнеупорнго кирпича на «Авито» в Московской области составляет около 83 тысяч рублей.

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