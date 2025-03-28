Рушатся небоскребы, минимум 67 человек под завалами: что известно о землетрясении в Мьянме и Таиланде

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в Мьянме. Толчки ощущаются в Бангкоке, Нейпьидо и Янгоне, сообщает РИА Новости. В столице Таиланда из-за землетрясения рухнула строящаяся высотка, минимум 67 человек оказались под завалами. Что известно о происшествии на данный момент — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Миллионы людей под угрозой

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в 12 км от города Сагайнг, согласно данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались в соседних с Мьянмой государствах — Таиланде, Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае.

Землетрясение началось около 13:30 часов по местному времени, пишет Associated Press. Около 17 млн человек проживают в районе Большого Бангкока, где ощущаются толчки. Многие живут в высотках, после землетрясения в зданиях сработала сигнализация, местные издания сообщают об эвакуации граждан. Газета The Nation сообщила о том, что аэропорты Таинланда приостановили работу после мощного землетрясения в Мьянме. Диспетчеры заявили ТАСС, что воздушные гавани Бангкока принимают самолеты, но некоторым рейсах изменили заход на посадку. Местное метро приостановило работу, на дорогах образовались пробки, люди находятся в панике, их не пускают обратно в здания.

Фото: [ соцсети ]

В самой Мьянме обрушился мост, в Мандалае начали разбор завалов, информации о пострадавших в настоящее время не поступало. Мьянма объявила чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения регионах.

Люди под завалами

Очевидцы засняли на видео и распространили по сети кадры падения строящейся высотки в Бангкоке — здание буквально рухнуло на землю. По меньшей мере 67 рабочих оказались под завалами, сообщает газета Khaosod. Экстренные службы начали спасательную операцию на месте ЧП.

По данным телеграм-канала SHOT, в Бангкоке произошло повторное землетрясение, туристы говорят о сильных толчках. Информации о погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия на данный момент нет.

Ранее стало известно о сходе лавины в Магаданской области.