«Саранча закроет солнце»: Россельхозцентр назвал 5 регионов, которым грозит нашествие в 2026 году

Теплая зима и ранняя весна создали идеальные условия для пробуждения саранчи. Специалисты Россельхозцентра бьют тревогу: в 2026 году под угрозой нашествия вредителя оказался 21 регион страны. При этом астраханские аграрии могут вздохнуть спокойно — их область в список «красной зоны» не вошла, передает портал « PROАстрахань ».

Главный удар примут на себя Поволжье и юг России

По данным федерального Россельхозцентра, наибольшие риски увеличения популяции саранчи фиксируются в следующих регионах:

Волгоградская область — здесь выявлены значительные зимующие запасы вредителя на обширных территориях заволжских и южных районов. План обработки составляет более 50 тысяч гектаров.

Республика Дагестан — эксперты прогнозируют массовый вылет вредителей в северной части республики.

Саратовская область и Республика Хакасия — ключевым фактором станет погода: в случае установления сухого и жаркого климата вероятность потери урожая возрастает многократно.

Чеченская Республика — здесь ежегодно фиксируют заселение полей азиатской перелетной саранчой и итальянским прусом.

Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края — также в зоне повышенного внимания.

Всего, по прогнозам Федерального Россельхозцентра, из-за аномальной жары летом нашествие саранчи ожидается в 21 регионе России.

Астраханская область — в безопасной зоне

Несмотря на тревожные прогнозы для юга России, ряд крупных аграрных регионов сохранят спокойствие в 2026 году. В список территорий, где массового нашествия саранчи не ожидается, вошли:

Республика Башкортостан

Оренбургская и Челябинская области

Астраханская область

Ингушетия и Чувашия

Как пояснили в астраханском филиале Россельхозцентра, предпосылок для формирования крупной популяции вредителя в регионе сейчас нет. Однако в ведомстве продолжают постоянный мониторинг приграничных зон — даже единичный очаг с сопредельных территорий, например из Калмыкии, может стать источником новой угрозы.

Подвешенные регионы: все решит погода

В двух регионах ситуация останется неопределенной до наступления активной фазы лета. В Татарстане и Якутии окончательный прогноз появления вредителей будет напрямую зависеть от того, какие климатические условия сложатся на их территориях в ближайшие месяцы. Как отметили в Минсельхозе Татарстана, предпосылок для нашествия сейчас нет, но при сухой и жаркой погоде риск возрастает.

Новая тактика: ударить на опережение

Россия больше не ждет, пока стаи саранчи закроют солнце. Стратегия 2026 года — превентивная: обработка личинок на стадии 1–3 возраста, когда они еще не умеют летать и наиболее уязвимы.

Для этого задействованы агродроны, которые за час обрабатывают до 3 гектаров, расходуя на 30–50% меньше химикатов по сравнению с наземной техникой. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах планируется обработать свыше 100 тысяч гектаров, используя препараты «Имидор» и «Локустин» с эффективностью до 98%.

Особое внимание уделяется биологической защите: на пастбищах Дагестана и Ставрополья применяют споры грибка Metarhizium acridum, который уничтожает саранчу, не нанося вреда экосистеме. Это особенно важно в местах, где нельзя использовать токсичные инсектициды — рядом с водоемами, детскими лагерями и заповедниками.

Подготовка к сезону

В Чеченской Республике, где ежегодно фиксируется нашествие стадных саранчовых двух видов (азиатской перелетной и итальянского пруса), подготовка идет полным ходом. Регион располагает 120 единицами наземной техники, 5 бортами малой авиации и запасами препаратов на 30 тысяч гектаров. Специалисты Россельхозцентра еженедельно мониторят численность зимующего запаса вредителя, проводятся совместные обследования с приграничными территориями.

Как подчеркнули в волгоградском филиале Россельхозцентра, несмотря на выявленную тенденцию к увеличению популяции, окончательные выводы будут сделаны только после весеннего контрольного обследования. Именно оно покажет, какой процент вредителей сумел пережить зимний период.

Сезон только начинается, но система готова реагировать в течение 24 часов после обнаружения очага. Координация между Россельхозцентром, МЧС и Минсельхозом позволяет избежать дублирования действий и потерь времени.