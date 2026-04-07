«Саранча закроет солнце»: Россельхозцентр назвал 5 регионов, которым грозит нашествие в 2026 году
Теплая зима и ранняя весна создали идеальные условия для пробуждения саранчи. Специалисты Россельхозцентра бьют тревогу: в 2026 году под угрозой нашествия вредителя оказался 21 регион страны. При этом астраханские аграрии могут вздохнуть спокойно — их область в список «красной зоны» не вошла, передает портал «PROАстрахань».
Главный удар примут на себя Поволжье и юг России
По данным федерального Россельхозцентра, наибольшие риски увеличения популяции саранчи фиксируются в следующих регионах:
- Волгоградская область — здесь выявлены значительные зимующие запасы вредителя на обширных территориях заволжских и южных районов. План обработки составляет более 50 тысяч гектаров.
- Республика Дагестан — эксперты прогнозируют массовый вылет вредителей в северной части республики.
- Саратовская область и Республика Хакасия — ключевым фактором станет погода: в случае установления сухого и жаркого климата вероятность потери урожая возрастает многократно.
- Чеченская Республика — здесь ежегодно фиксируют заселение полей азиатской перелетной саранчой и итальянским прусом.
- Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края — также в зоне повышенного внимания.
Всего, по прогнозам Федерального Россельхозцентра, из-за аномальной жары летом нашествие саранчи ожидается в 21 регионе России.
Астраханская область — в безопасной зоне
Несмотря на тревожные прогнозы для юга России, ряд крупных аграрных регионов сохранят спокойствие в 2026 году. В список территорий, где массового нашествия саранчи не ожидается, вошли:
- Республика Башкортостан
- Оренбургская и Челябинская области
- Астраханская область
- Ингушетия и Чувашия
Как пояснили в астраханском филиале Россельхозцентра, предпосылок для формирования крупной популяции вредителя в регионе сейчас нет. Однако в ведомстве продолжают постоянный мониторинг приграничных зон — даже единичный очаг с сопредельных территорий, например из Калмыкии, может стать источником новой угрозы.
Подвешенные регионы: все решит погода
В двух регионах ситуация останется неопределенной до наступления активной фазы лета. В Татарстане и Якутии окончательный прогноз появления вредителей будет напрямую зависеть от того, какие климатические условия сложатся на их территориях в ближайшие месяцы. Как отметили в Минсельхозе Татарстана, предпосылок для нашествия сейчас нет, но при сухой и жаркой погоде риск возрастает.
Новая тактика: ударить на опережение
Россия больше не ждет, пока стаи саранчи закроют солнце. Стратегия 2026 года — превентивная: обработка личинок на стадии 1–3 возраста, когда они еще не умеют летать и наиболее уязвимы.
Для этого задействованы агродроны, которые за час обрабатывают до 3 гектаров, расходуя на 30–50% меньше химикатов по сравнению с наземной техникой. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах планируется обработать свыше 100 тысяч гектаров, используя препараты «Имидор» и «Локустин» с эффективностью до 98%.
Особое внимание уделяется биологической защите: на пастбищах Дагестана и Ставрополья применяют споры грибка Metarhizium acridum, который уничтожает саранчу, не нанося вреда экосистеме. Это особенно важно в местах, где нельзя использовать токсичные инсектициды — рядом с водоемами, детскими лагерями и заповедниками.
Подготовка к сезону
В Чеченской Республике, где ежегодно фиксируется нашествие стадных саранчовых двух видов (азиатской перелетной и итальянского пруса), подготовка идет полным ходом. Регион располагает 120 единицами наземной техники, 5 бортами малой авиации и запасами препаратов на 30 тысяч гектаров. Специалисты Россельхозцентра еженедельно мониторят численность зимующего запаса вредителя, проводятся совместные обследования с приграничными территориями.
Как подчеркнули в волгоградском филиале Россельхозцентра, несмотря на выявленную тенденцию к увеличению популяции, окончательные выводы будут сделаны только после весеннего контрольного обследования. Именно оно покажет, какой процент вредителей сумел пережить зимний период.
Сезон только начинается, но система готова реагировать в течение 24 часов после обнаружения очага. Координация между Россельхозцентром, МЧС и Минсельхозом позволяет избежать дублирования действий и потерь времени.