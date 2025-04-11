Шесть человек погибли: вертолет с семьей из Испании рухнул в реку Гудзон вблизи Нью-Йорка — что об этом известно

Шесть человек, в их числе трое детей, погибли в результате крушения вертолета вблизи Нью-Йорка, США. Судно упало в реку Гудзон, на борту находились семья туристов из Испании и пилот. Что известно о трагедии — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Выживших нет

В четверг, 10 апреля, около 15:30 по местному времени (22:30 мск) вблизи Нью-Йорка потерпел крушение вертолет, на борту которого находилось шесть человек. Fox News NY сообщил о крушении вертолета модели Bell 206, принадлежавшего туристической компании. Судно начало разваливаться в воздухе, после чего упало в реку Гудзон. Вертолет потерпел крушение спустя 20 минут после вылета из центра Манхэттена.

Фото: [ соцсети ]

На борту находилась семья из пяти человек, в том числе трое детей, и пилот. По данным телеканала ABC News, пассажирами были испанские туристы. Газета New York Post уточняет, что жертвами катастрофы стали глава испанского филиала глобальной технологической компании Siemens Агустин Эскобар и его близкие, личность пилота устанавливается.

Газета The New York Times называет трагедию самым смертоносным ЧП с вертолетом в Нью-Йорке за последние семь лет — после падения экскурсионного вертолета в реку в марте 2018 года. После крушения вертолета Bell 206 на реке Гудзон не выжил никто, данные о гибели шести человек подтвердил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Четверо погибли сразу, двое в больнице.

Ужасает

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что расследованием трагедии занимается министр транспорта Шон Даффи. Глава государства пообещал, что объявление о причинах и обстоятельствах крушения будет сделано в короткие сроки.

Фото: [ сommons.wikimedia/Official White House Photo ]

«Страшное крушение вертолета на реке Гудзон. Похоже, что шесть человек — пилот, двое взрослых и трое детей — больше не с нами. Кадры аварии ужасающие. Да благословит Господь родных и близких погибших», — цитируют пост Трампа «Известия».

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