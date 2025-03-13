«Шуты и балаболы»: в Госдуме приравняли тусовки российских звезд в Куршевеле к спонсированию ВСУ

Куршевель стал местом притяжения российских звезд и олигархов зимой 2025 года. Триколор, шапки-ушанки и песня «Матушка» Татьяны Куртуковой стали отличительной чертой французского курорта. Депутат Милонов назвал вечеринки россиян в Куршевеле пиром во время чумы и празднованием в стане врага.

«Франция является одним из самых последовательных противников нашей страны. Руководство Франции декларирует непримиримый курс на уничтожение части российского населения. Поэтому, если мы все были взволнованны «голой вечеринкой», то тот шабаш, ведьмина сходка и чертово взбешение, которое мы видели в Куршевеле, хуже гораздо. Потому что это люди, которые ради цацок, дорогого шампусика и статуса едут в страну, которая открыто призывает убивать наших сограждан. Это, безусловно, символ вырождения», — высказался парламентарий.

По его словам, звезды показным образом страхуют себя, платя по 20 тысяч евро за вынос российского флага, который никому во Франции не нужен. Селебрити ублажают за огромные деньги, а 20 тысяч евро идут также на оплату налогов, на которые будет закуплено оружие для поставок ВСУ.

«Из которого будут пытаться убить тех настоящих русских, а не этих вырожденцев. Настоящих русских, которые не могут себе позволить поехать в Куршевель, но которые, видя, что в стране сложное положение, пошли ее защищать. Русские, которые находятся в Курске, — настоящие, а этим даже можно больше русскими себя не называть», — отметил Милонов.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Он призвал проверить звезд и олигархов, которые отдыхают в Куршевеле, на исполнение налогового законодательства РФ. Милонов предположил, что они скрывают свои доходы от ФНС, если могут так тратить излишки. Депутат предложил спросить с «отдыхающих» строго по закону.

«Вместо уплаты налогов и расходов на благотворительность, на помощь фронту, они тратят деньги на помощь другим войскам, враждебным РФ. Коммерсанты, которые платили огромные деньги там, по сути дела, финансировали вражескую армию. Они финансировали Францию, которая переведет эти деньги на Украину. То есть, по сути дела, спонсировали ВСУ. Надо всех привлечь к этой ответственности. Шутов и балаболов тем более нужно привлечь к ответственности за то, что они — люди совершенно без совести, которые за деньги готовы обслуживать, как проститутки, любого клиента», — заключил он.

Ранее стало известно, что ФНС заморозила счета блогерши Надин Серовски.