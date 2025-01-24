Старые ошибки: ждет ли Марию Погребняк еще один развод

«Это символ надежды и успеха, который может означать, что новый брак может быть долгим и радостным, если Марии удастся построить крепкий фундамент на взаимопонимании. Тем не менее, карты также предостерегают о возможном возвращении к старым ошибкам. Если Погребняк осознает свои прошлые ошибки и сделает выводы, то у нее есть все шансы на счастливое будущее», — заключила таролог.