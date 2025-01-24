Старые ошибки: ждет ли Марию Погребняк еще один развод
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Модель и участница реалити-шоу «Сокровище императора» Мария Погребняк в 2024 году, после развода с футболистом Павлом Погребняком, шокировала поклонников новостью о новом возлюбленном, а вскоре и беременности. Сейчас мать четырех сыновей проводит отпуск на Маврикии со своим мужем — бизнесменом Игорем Головинским и сыном Владимиром. Как сообщила сама Погребняк, пара планирует сыграть свадьбу на острове.
Станет ли новый брак в жизни звезды последним, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Майя Королева.
«Первый выпавший аркан символизирует гармонию и баланс, что может говорить о необходимости работать над отношениями, чтобы они стали более устойчивыми. Также это говорит о том, что Мария должна уделить внимание своей внутренней гармонии и понимать, что для долгих и счастливых отношений требуется труд», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Следующие карты, продолжила она, указывают на позитивные изменения и счастливые моменты, которые ожидают модель впереди.
«Это символ надежды и успеха, который может означать, что новый брак может быть долгим и радостным, если Марии удастся построить крепкий фундамент на взаимопонимании. Тем не менее, карты также предостерегают о возможном возвращении к старым ошибкам. Если Погребняк осознает свои прошлые ошибки и сделает выводы, то у нее есть все шансы на счастливое будущее», — заключила таролог.
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