Страшилка про смесь 92-го с 95-м развенчана: эксперты сказали, что на самом деле убивает мотор

Смешивать бензин разных марок и производителей можно без страха за мотор — главное, чтобы топливо было качественным. К такому выводу пришли опрошенные эксперты, развеяв популярный миф о вреде подобного коктейля для двигателя, передает портал « За рулем ».

Эксперт Юрий Панченков напомнил, что с точки зрения химии бензин — это смесь углеводородов, и разные его виды спокойно перемешиваются в баке, не образуя осадка. Вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов подчеркнул, что ключевым параметром остается октановое число, которое обязано соответствовать предписаниям завода-изготовителя. По его словам, процесс сгорания топлива идентичен для любого мотора — будь то итальянский или китайский, и двигателю нужно давать именно то, что он просит.

Стереотип о том, что китайские машины хуже переносят смену топлива, а немецкие — лучше, эксперты также опровергли. Страна сборки значения не имеет, важны конструкция двигателя, его форсировка и настройки электроники. Панченков уточнил, что некоторые производители, включая китайские компании, адаптируют моторы под российский рынок, сознательно снижая степень форсировки в расчете на тяжелые условия эксплуатации. Прямой связи между флагом на капоте и устойчивостью к смешиванию нет.

Особого внимания требуют турбированные двигатели. На них последствия некачественного топлива проявляются гораздо быстрее, чем на атмосферных моторах, где нагар и отложения копятся постепенно, со временем приводя к закоксовке колец и дорогому ремонту. Оба эксперта сошлись во мнении: главный враг мотора — не смешивание, а бензин неизвестного происхождения. На сомнительных АЗС октановое число нередко накручивают дешевыми присадками, что губительно для любого двигателя. Единственная надежная защита — заправляться на проверенных сетевых станциях и соблюдать рекомендации производителя. В этом случае остатки разных марок в баке не представляют угрозы ни для китайского паркетника, ни для корейского седана, ни для европейского хэтчбека.