Умер папа римский Франциск: причина смерти, чем известен и кто станет следующим папой

Ушел из жизни папа римский Франциск, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Ватикан. Смерть понтифика зафиксировали в 07:35 утра 21 апреля, ему было 88 лет. Какой была жизнь папы римского Франциска — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Первый в истории

Папа римский Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) стал первым представителем Нового света, которого избрали на Святой престол в марте 2013 года. Кроме того, он стал первым папой римский, взявшим себе имя Франциск.

Будущий понтифик родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских эмигрантов и был младшим из пяти детей. После получения диплома техника-химика он поступил в семинарию. В 1969 году Хорхе Марио Бергольо был рукоположен в сан священника, в 1970-е годы он занимал различные посты в иезуитском монашеском ордене Аргентины, а также недолгое время жил в Испании. С февраля 1998 по 13 марта 2013 будущий папа римский был архиепископом Буэнос-Айреса.

Хорхе Марио Бергольо избрали 226-м папой римским 13 марта 2013 года.

Реформатор на Святом престоле

Папа римский Франциск стал настоящим реформатором на Святом престоле. Он утвердил поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам и Общим нормам административного права папского государства, кардинально изменив законодательство Ватикана. Понтифик значительно сократил бюрократический аппарат и упростил структуру Римской курии.

Фото: [ pxhere.com ]

В феврале 2016 года на Кубе состоялась встреча папы римского Франциска с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом — это стало первой встречей высших иерархов Русской православной и Католической церквей после церковного раскола 1054 года. Понтифик был убежден в необходимости диалога разных религий во имя мира, об этом он заявил на первой в истории папства встрече с духовным лидером шиитов Ирака аятоллой Али Систани в марте 2021 года. А в 2017 году во время паломничества в Швецию на совместной службе Франциск попросил прощения за все акты насилия католиков в период Реформации.

Вразрез с общепринятым европейским мнением шли высказывания папы римского о конфликте на Украине: понтифик допускал, что НАТО играет негативную роль в эскалации кризиса. Тем не менее Франциск был одним из самых скромных пап в истории Ватикана.

Больше месяца в больнице

226-й папа римский ушел из жизни в 88 лет — 21 апреля 2025 года. В феврале понтифика госпитализировали в римскую клинику с бронхитом, на обследовании выявилась двусторонняя пневмония. Пять недель он провел в больнице, дважды его жизни угрожала опасность. 23 марта врачи выписали понтифика, после этого он два раза появлялся перед публикой — в последний раз Франциск поздравлял верующих с Пасхой.

Фото: [ pxhere.com ]

Новый папа

Судьба Католической церкви будет решаться через две недели, когда кардиналы со всего мира соберутся в Ватикане и выберут нового папу римского. Эксперты называют среди претендентов на Святой престол кардинала Нью-Йорка Тимоти Долана, кардинала филиппинского Хайме Лачика Син, итальянца Маттео Мария Дзуппи, кардиналов из Африки Фридолини Амбонбо Бесунгу и Роберта Сара. Имя 227-го папы римского станет известно не раньше 15-го и не позднее 20-го дня после смерти Франциска.

Ранее стало известно о госпитализации Лени Голубкова из МММ.