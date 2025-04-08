Уносили сотни миллионов жизней: ВОЗ обещает новую пандемию — как часто эпидемии угрожали человечеству в истории

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус убежден в неизбежности новой пандемии. Выступая на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа (МППО), он назвал грядущую эпидемию «эпидемиологической определенностью», а не «теоретическим риском». Как часто пандемии угрожали человечеству за всю его историю — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Коронавирусная инфекция

Отголоски пандемии коронавируса преследуют людей до сих пор. По официальным данным, от COVID-19 погибли 7 млн человек, при этом ВОЗ оценивает количество погибших в 20 млн человек, заявил Гебрейесус. Коронавирус стал испытанием не только для мировой системы здравоохранения, но и для глобальной экономики, уничтожив более 10 трлн долларов.

С января 2020 года по 5 мая 2023 года в мире действовал режим чрезвычайной ситуации в связи с заболеванием COVID-19. По последним данным ВОЗ на март 2025 года, свыше 777,6 млн случаев заражение коронавирусом зарегистрировано в мире за все время. Гебрейесус считает, что рано или поздно человечество столкнется с новой пандемией, это может произойти «через 20 лет или более, а может и завтра».

Чума — смерть миллионов

Коронавирус — далеко не первое заболевание, распространившееся в мировых масштабах. Первые известные истории эпидемии возникли еще до нашей эры. Афинская чума (430-426 гг. до нашей эры) унесла жизни около 100 тысяч человек — больше, чем война между Афинами и Спартой. При этом причины эпидемии по-прежнему неизвестны доподлинно, это могла быть чума, лихорадка или брюшной тиф.

Антонинова чума (165-180 гг.) погубила порядка 5 млн человек. Ученые до сих пор не смогли прийти к единому мнению, что вызвало эпидемию — чума или оспа. Болезнь к себе на Родину принесли римские войска, возвращавшиеся из Месопотамии после неудачной войны. Юстинианова чума (541-750 гг.) стала первой из зарегистрированных пандемий чумы и унесла жизни около 90 млн человек. Мировая эпидемия распространилась по всей Азии, Северной Африке, Ближнему Востоку и Европе, в пике от чумы ежедневно погибали порядка 5 тысяч жителей Константинополя, а порой и 10 тысяч человек. В 735-737 гг. Японию поразила первая известная эпидемия натуральной оспы. Во время эпидемии оспы в Японии погибла примерно треть жителей страны.

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Сотни миллионов жизней (до 200 млн человек) унесла Черная смерть — вторая с истории пандемия чумы, пик которой пришелся на 1346-1353 гг., повторные вспышки продолжались вплоть до XIX века. Ученые полагают, что очаг пандемии располагался в Центральной или Восточной Азии. Меньше чем за 10 лет бубонная чума уничтожила, по разным оценкам, от 30% до 60% населения Европы. В XVII-XVIII вв. череда Великих эпидемий чумы регулярно возникала в Европе, унеся жизни миллионов человек.

Эпидемия «Коколизтли» (1545-1548 гг.) стала причиной гибели около 15 млн людей. Считалось, что пандемию вызвала вирусная форма геморрагической лихорадки. Современные ученые пришли к выводу, что причиной подобной эпидемии стал брюшной тиф. В 1855 году в провинции Юньнань зародилась Третья пандемия чума, продлившаяся до середины XX века. Точное число жертв эпидемии неизвестно до сих пор, только в Китае и Индии за эти 100 лет от бубонной чумы погибли 12 млн человек.

Свыше 500 млн жизней унесла натуральная оспа. Победить инфекцию человечество смогло с помощью вакцины, последнюю смерть от оспы зарегистрировали в 1978 году. Последней пандемией XIX века стал «русский грипп» (1889-1890 гг.), предположительно, возникший в Китае. Пандемия гриппа 1889-1890 гг. унесла миллион жизней, вызвавший инфекцию патоген неизвестен, вероятно, это был вирус гриппа А подтипа H3N8.

Пандемии последнего столетия

Знаменитая «испанка», нередко сравниваемая с новой коронавирусной инфекцией, возникла в 1918 году. За два года «испанский грипп» унес до 100 млн жизней или 5% населения земли на тот момент. Пандемия H1N1 стала самой массовой по числу заразившихся и умерших от гриппа. Свыше 1 млн человек погибли от «азиатского гриппа», пандемия вспыхнула в Китае в 1957-1958 гг., вирус представлял из себя смесь различных штаммов птичьего гриппа. «Гонконгский грипп» (1968-1970 гг.) унес жизни миллиона человек, его возбудителем стал мутировавший подтип гриппа H2N2 — H3N2.

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Эпидемия «свиного гриппа» вспыхнула в 2009-2010 гг. Заболевание также известно как «мексиканский грипп» и является вирусом гриппа А подтипа H1N1. От «свиного гриппа», по разным данным, умерло от 200 до 600 тысяч человек. ВОЗ лабораторно подтвердили около полумиллиона заражений этим штаммом вируса и свыше 18 тысяч смертей. В 2014 году в Западной Африке началась эпидемия лихорадки Эбола. Впервые вирус был обнаружен в 1976 году, вспышка в Западной Африке в 2014-2015 гг. стала самой масштабной за всю историю заболевания, в частности из-за того, что местные врачи не имели опыта борьбы с болезнью.

Наиболее широкое распространение в мире получила новая коронавирусная инфекция. Последняя известная пандемия, вызванная вирусом SARS-CoV-2, началась в 2019 году и унесла жизни свыше 7 млн человек.

Чума XXI века

Отдельно от инфекций последних десятилетий находится «чума XXI века» — эпидемия ВИЧ. ВИЧ и СПИД унесли жизни свыше 35 млн человек. Лекарство или вакцину от болезни, известной с 1980-х годов, не удалось найти до сих пор. Замедлить ее развитие помогает антиретровирусная терапия. Ежегодно 1 декабря отмечается День борьбы со СПИДом.

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