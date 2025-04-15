Усугубит ситуацию: Трамп планирует ввести новые санкции против России

Команда президента США Дональда Трампа планирует введение новых санкций против России, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). Политолог Аграновский поставил под сомнение введение новых антироссийских санкций, так как на данном этапе переговорный процесс развивается, а стороны слушают друг друга. По его словам, санкции приведут к обратному эффекту для Америки и затруднят достижение мира на Украине.

«Пока я не вижу ни малейших признаков и причин для того, чтобы у Трампа истекло терпение. Если он захочет, то может реально прекратить конфликт не за 24 часа, но за двое или трое суток, прекратив поставлять оружие, разведывательные данные ВСУ. Я даже не думаю, что эти разговоры исходят от него, это все от его окружения, они считают, что давят на Россию таким образом, к чему-то склоняют. На практике эффект получается совершенно обратный, мы уже показали, что разговоры таким тоном с нами неуместны», — отметил Аграновский.

Американцам пора перейти к более уважительному тону, продолжил он, не исключив, что рано или поздно это будет сделано. К администрации Белого дома приходит понимание, что никаким другим образом, кроме взаимного уважения и понимания причин конфликта, ничего невозможно добиться, считает политолог.

«Трамп в свое время уже говорил, что Украина находится под боком у России, если бы в Америке кто-то вводил войска в Мексику и пытался разжигать там войну, то Вашингтон бы реагировал очень серьезно. Для Трампа Украина — это заморская территория сомнительной ценности, а для нас это вопрос выживания, это экзистенциальный вопрос. Я думаю, как минимум Трамп это понимает, даже если его окружение не понимает этого», — объяснил эксперт.

Кроме того, американцы используют в своей политике прием «добрый и злой полицейский», добавил политолог. При этом переоценивать разговоры о введении новых санкций пока что не нужно. Если все-таки они будут приняты, это не создаст для США ничего, кроме дополнительных проблем.

«Все ключи к разрешению конфликта в руках американцев. Они его начали, они его создали, вооружили, направили и все прочее, они могут прекратить, когда захотят», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, что Зеленский решил продлить военное положение на Украине.