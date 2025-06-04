В дочери годится: что известно о любовнице Михаила Ефремова из колонии

Новость о том, что у Михаила Ефремова, отбывавшего срок в колонии за смертельное ДТП, появилась возлюбленная, стала настоящей сенсацией. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что избранницей 61-летнего актера оказалась 41-летняя Дарья Белоусова, актриса театра «Современник», младше его на два десятилетия. Эта информация, изначально просочившаяся в телеграм-каналы, а затем растиражированная в крупных СМИ, в том числе светским изданием Super.ru , « Лентой.ру » и другими, вызвала широкий резонанс и множество вопросов.

Трехдневное свидание в спецблоке

Как сообщают инсайдеры, Дарья Белоусова специально приехала в исправительную колонию № 4 в поселке Алексеевка Белгородской области, чтобы провести время с Ефремовым.

Влюбленные провели вместе три дня в так называемом спецблоке — помещении, предназначенном для длительных свиданий, оборудованном кроватью, душем, кухней и телевизором.

Изначально эти свидания тщательно скрывались. Однако, как утверждают СМИ, к концу трехдневного пребывания пара, расслабившись и потеряв бдительность, начала общаться с соседями из других комнат. Более того, Михаил и Дарья даже оставили «парный автограф» на память одному из них, что стало неопровержимым доказательством их совместного времяпровождения. Фотография этого автографа просочилась в Сеть, подтверждая слухи.

Слухи о связи Ефремова и Белоусовой

Примечательно, что слухи о романтической связи Михаила Ефремова и Дарьи Белоусовой циркулировали и до его заключения.

Несколько лет назад, когда актер снимал квартиру в Казарменном переулке, хозяйка жилья отмечала, что пара вела весьма раскованный образ жизни, много курила и употребляла алкоголь. Ущерб от их сожительства, по ее словам, составил внушительные 356 тыс. руб.

Более того, Дарья Белоусова, по некоторым данным, оказалась на месте смертельного ДТП, виновником которого стал Ефремов, спустя всего через несколько минут после инцидента. Актер Иван Стебунов, близкий к окружению Ефремова, подтвердил, что именно Дарья Белоусова сообщила ему о «большой беде» с Михаилом Олеговичем, что побудило его срочно приехать на место происшествия.

После аварии Ефремов скрывался в квартире, которую Дарья Белоусова, его коллега по «Современнику», снимала неподалеку от театра. Именно оттуда актера забрали на допрос.

Реакция бывшей жены и общественности

Елена Гольянова, первая жена Михаила Ефремова, выразила сомнения в серьезности этих отношений. В интервью порталу 360.ru она заявила:

«Человеку 61 год, вряд ли там романы. Миша очень многим людям дорог по-человечески. Возможно, это какие-то душевные отношения. Но вряд ли другие».

Кто такая Дарья Белоусова

Дарья Белоусова — 41-летняя актриса, дочь актера «Ленкома» Владимира Белоусова. На протяжении восьми лет она была замужем за Шамилем Хаматовым, родным братом известной актрисы Чулпан Хаматовой, который также играл в «Современнике». Брак распался в 2018 году. После развода, как сообщается, Дарья сблизилась с Михаилом Ефремовым, который оказывал ей покровительство в работе, возможно, способствуя ее карьерному росту. В ее фильмографии — роли в фильмах «Глянец» и сериале «Любовницы».

Фото: [ медиасток.рф ]

Анализ почерка: любовь или зависимость

Клинический психолог Ирина Коржаева провела анализ почерка Михаила Ефремова и Дарьи Белоусовой, опираясь на их «парный автограф». Специалист, комментируя ситуацию для Life.ru, отметила, что почерк Ефремова указывает на его «окрыленность почитанием, вниманием и заботой» со стороны Дарьи.

По словам психолога, почерк Дарьи Белоусовой (возможно, левши) выглядит «хаотично, по-детски», с дополнительными элементами, такими как нарисованное солнце. Это, по мнению Коржаевой, может свидетельствовать о состоянии эйфории, характерной для влюбленности или эмоциональной зависимости. При этом психолог подчеркнула, что разграничить эти состояния изнутри практически невозможно.

Автограф Михаила Ефремова, напротив, демонстрирует уверенность и отработанность. Психолог обратила внимание на ровные строки с завышениями и неестественную попытку казаться скромным. Коржаева считает, что это не осознанная адаптация к ситуации, а скорее стремление поддерживать уже созданный образ. По ее мнению, если первые строки выдержаны в сдержанном тоне, то к третьей они трансформируются в «гимн самому себе».

Ирина Коржаева сделала вывод, что в этих отношениях «сошлись» Дарья, которая нуждается в ком-то, кого можно понимать, жалеть, и кто будет очень уверен в себе, даря спокойствие и стабильность. А Михаил, в свою очередь, «наполняется девичьей красотой, поклонением, прикрывая ею отсутствие у себя учтивости, чуткости, скромности».

Возвращение к жизни и съемкам

Михаил Ефремов вышел из исправительной колонии 9 апреля, вернувшись в Москву.

Недавно стало известно о его планах вернуться к актерской деятельности. По информации СМИ, он подписал контракт на сумму 13 млн руб. и готовится к съемкам в новом проекте, которые планируются в Москве и Белоруссии в конце августа.

Представитель Ефремова, Татьяна Глаголева, пока воздерживается от комментариев по этому поводу, заявляя, что не уполномочена комментировать данную информацию. Однако слухи о крупном контракте и полученном депозите в размере 3,5–4 млн руб. уже активно обсуждаются.

В настоящее время Михаил Ефремов ведет довольно уединенный образ жизни, редко покидая свой дом. Психолог Софья Сулим объясняет такое поведение естественным процессом переосмысления после пережитого. Актеру предстоит восстановить здоровье и полностью адаптироваться к жизни на свободе, прежде чем он сможет полноценно вернуться к творческой деятельности.