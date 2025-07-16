В России могут ввести реестр холостяков: будет ли обсуждение такого законопроекта в Госдуме

В Госдуме не будут обсуждать вопрос учета холостяков, которые не пытаются создать семью. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Свадьба или ГУЛАГ»

Ранее портал «Страсти» опубликовал информацию о законопроекте, подготовленном группой неназванных активистов. По их мнению, предложенные меры способны положительно повлиять на демографическую ситуацию в стране. Авторы инициативы направили своё обращение председателю комитета Госдумы по защите семьи Нине Останиной.

Согласно их предложению, в России должен появиться специальный список холостых мужчин, которые не проявляют стремления завести отношения. Если в течение трех месяцев мужчина не вступает в романтические отношения, его предлагается включать в «черный список МВД» с последующим назначением исправительных работ или отправкой в армию.

Фото: [ медиасток.рф ]

«Если после трех свиданий отсутствует прогресс — мужчина отправляется служить Родине. Свадьба или ГУЛАГ? Выбирай, холостяк! Либо жениться, либо осваивать Сибирь», — заявили инициаторы законопроекта.

Кроме того, они предложили обязать рестораны предоставлять ночлег в отеле парам, чей чек достигает определенной суммы — однако конкретные цифры в проекте не указаны.

«Противоречит здравому смыслу»

Как подчеркнула депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», такая тема не пройдет в Госдуму

«Такая тема не будет обсуждаться в Госдуме. Все, что касается личной жизни и персональных данных граждан находятся под особой защитой государства, никаких особых реестров создавать не планируется», — пояснила она.

Как подчеркнула депутат, в качестве альтернативы существуют сайты знакомств, и они могут решить вопрос с женитьбой людей.

Фото: [ freepik.com ]

«Может быть, что сайты знакомств решат эту проблему, но только на добровольной основе и в добровольном порядке. Инициатива об учете холостяков противоречит здравому смыслу. Я не считаю необходимым создавать такой реестр», — заключила Бессараб.

Ранее стало известно, насколько выросли зарплаты в доставке и логистике в Подмосковье.