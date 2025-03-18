В свадебном платье, но без кольца: как сложилась личная жизнь певицы МакSим

Певица МакSим (Марина Абросимова) вновь надела свадебное платье, на этот раз для того, чтобы исполнить песню в шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. В реальной жизнь артистка по-прежнему не замужем. Что известно о личной жизни МакSим — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Неудачные браки

МакSим неоднократно пыталась построить семейное счастье, но не получалось. Во время выпуска клипа «Отпускаю» ей приписывали роман с одним из актеров проекта Денисом Никифоровым. Однако певица не стала подтверждать или опровергать слухи. В первый раз замуж артистка вышла в 2008 году, ее избранником стал звукорежиссер Алексей Луговцов. МакSим родила первому мужу дочь Александру, но брак не продлился долго, спустя три года семья распалась. Уже после развода певица предположила, что бывший супруг пристрастился к наркотикам, потому что пугал ее странными разговорами.

В жизни МакSим был яркий, но недолгий роман с солистом группы Animal ДжаZ Александром Красовицким. В 2014 году стало известно, что певица состоит в новых отношениях с бизнесменом Антоном Петровым, ему она родила дочь Марию. Спустя год пара разошлась. После появились слухи, что МакSим вновь сошлась с Красовицким, официального подтверждения роману не было. Певице также приписывали связь с телеведущим Иваном Чуйковым, однако вскоре стало известно, что они готовились к клипу «Штампы».

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В 2019 году артистка снова собралась замуж, имя избранника она раскрывать не стала. В некоторых источниках говорилось, что возлюбленного МакSим зовут Олег, и он занимается бизнесом. Год спустя певица призналась, что готовилась в третий раз стать матерью, но беременность прервалась на большом сроке, на этом фоне появились проблемы с алкоголем и психическим здоровьем. Почти год она находилась на реабилитации, восстановиться ей помог возлюбленный.

На грани жизни и смерти

Абросимова тяжело перенесла коронавирусную инфекцию, в этом она призналась в интервью Ксении Собчак. Летом 2021 года ее госпитализировали с пневмонией. МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, спустя несколько месяцев она начала дышать самостоятельно через кислородную маску.

Позже певица рассказывала, что в больнице у нее дважды останавливалось сердце. По ее словам, на протяжении болезни с ней все время находился возлюбленный, его Абросимова назвала своим ангелом-хранителем. Личность избранника она раскрывать не стала, но заявила, что не исключает нового брака в своей жизни. В 2022 году появилась информация о расставании МакSим, но певица ее опровергла.

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