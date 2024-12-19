Выбор для ленивых: москвичам предлагают купить новогоднюю елку за 250 тысяч рублей

Наряженную новогоднюю елку за 250 тысяч рублей предлагают купить жителям Москвы. Объявление на «Авито» обнаружил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня». Высота дерева составляет 270 см, большинство игрушек (80%) — стеклянные.

В Москве продают готовую новогоднюю елку, украшенную игрушками и гирляндами. За 250 тысяч рублей продавец не просто доставит елку и игрушки, но и соберет все дома у заказчика.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Помимо стеклянных шаров, в комплект входит 100 м гирлянды «роса», гирлянда «свечки» (32 штуки), 20-метровые бусы, а также муляжи подарков под елку. Всего на ней висит около 250 игрушек. Высота дерева составляет 270 см, при этом покупатель может выбрать любую цветовую гамму готовой елки.

Ранее стало известно, что москвичи делают с новогодними подарками, которые им не понравились.