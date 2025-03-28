Zara, Apple и IKEA вернуться в Россию: названа конкретная дата

Первыми в Россию после массового ухода могут вернуться американские бренды, так как переговоры по миру на Украине проходят между РФ и США. Европейские производители оценят, как будет налажен процесс возвращения по отраслям, и тоже могут принять решение вновь зайти на российских рынок — это может начаться уже во четвертом квартале 2025 года. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

Москва настроена работать с теми компаниями, которые сохранили достойные отношения как с правительством РФ, так и с новыми управляющими, поставленными со стороны России, а также сохранили за собой площади, сотрудников и т.д. По словам Литвиненко, теплые отношения станут важным фактором в вопросе возвращения брендов.

«Когда такая линия выстроена, можно быстро не только вернуть, но и возобновить тот процесс, который был ранее — производственный и продажи. В первую очередь идет речь об американских компаниях. Потому что переговоры идут между Россией и США. Американское правительство заинтересовано в возвращении своих производителей на российский рынок, потому что это огромный рынок потребления, здесь остались большие площади, активы, люди, технологии, и американские компании реально потеряли триллионы долларов, они готовы вернуться», — отметила эксперт.

Достигнутое на уровне дипломатических отношений между странами решение будет спущено на уровень компаний, будет рассматриваться: на каких условиях передавались активы, как головной офис отнесся к бывшим сотрудникам, площадям и т.д. Сейчас мяч находится на стороне головных офисов, продолжила Литвиненко, — насколько они готовы и как сохранили отношения с россиянами.

Сперва стоит ожидать возвращения крупных американских брендов, например, ИТ-компаний Apple, Microsoft, Hewlett-Packard. Далее на российский рынок могут прийти американские автопроизводители, в частности бренды концерна General Motors.

Фото: [ freepik.com ]

«Европейские компании увидят, как возвращение происходит по отраслям, по видам бизнеса. Если это происходит быстро, на взаимовыгодных условиях, то, скорее всего, во второй половине 2025 года — последний квартал 2025 года — мы сможем говорить и о возвращении европейских брендов и европейского автопрома», — подчеркнула Литвиненко.

Среди европейских производителей одними из первых могут вернуться бренды одежды и обуви, например, Zara (торговая сеть группы компаний Inditex). Компании сохранили площади и сотрудников в регионах, их ожидают, и им будет проще всего зайти. Второй волной начнется возвращение производителей бытовой техники, например, Bosch, считает экономист.

«Наверное, самый главный вопрос — возвращение IKEA. Я думаю, что с ними тоже не будет сложностей. Единственное, насколько будет заинтересован в возвращении столь крупного производителя мебели российский производитель? IKEA, конечно, заинтересована вернуться, потому что остались большие производственные и торговые площади, обученные, подготовленные люди, рынок, готовый принять эту продукцию. Но очень многое уже сделано: как со стороны правительства РФ потрачены огромные суммы на поддержку малого и среднего бизнеса, так и произведено некоторое количество аналогов. Я думаю, что здесь могут уже возникнуть вопросы именно с российской стороны, насколько выгодно возвращать», — заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, как пройдет индексация пенсий в 2026 году.