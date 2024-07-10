Акваторию Лаговского пруда очистили в Подольске, сообщили в администрации городского округа. В общей сложности в порядок привели более четырех гектаров территории.

Так, водоем был очищен от камыша, упавших в воду деревьев и мусора. На береговой территории скосили траву, провели опиловку аварийных деревьев и убрали мусор.

Глубина пруда составляет около трех метров, а протяженность полосы места отдыха у воды — порядка одного километра.

Ранее в муниципалитете очистили семь мест отдыха у воды. Специалисты исследовали акватории водоемов, убрали мусор, провели обработку от клещей, проанализировали качество воды, укомплектовали спасательные посты.