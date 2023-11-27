Благоустройство Дмитрова продолжится в следующем году

В Дмитрове в следующем году продолжат благоустраивать общественные пространства. Работы стартовали в 2018-м, напомнили в Минблагоустройства региона.

В этом году в городе начали приводить в порядок Советскую площадь — очень важное для жителей общественное пространство. Здесь будет создана современная зона для отдыха. При этом исторический облик площади сохранят.

С 2018 года в Дмитрове благоустроили парк «Березовая роща», создали пилотный участок веломаршрута «Москва — Санкт-Петербург», обустроили скейт-парк в парке им. Лямина.