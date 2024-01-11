Благоустройство набережной Певческого поля проведут в Дубровицах в этом году
Фото: [Министерство благоустройства МО]
Благоустройство набережной Певческого поля проведут в Дубровицах подмосковного Подольска в этом году. Об этом сообщили в Минблагоустройства области.
Территория является частью объекта культурного наследия. В ходе работы над концепцией благоустройства было учтено мнение местных жителей. Многие из них призвали сохранить природные особенности места.
В рамках благоустройства на территории обустроят зоны для прогулок и тихого отдыха, участки для проведения пикников и массовых мероприятий. Также установят детскую и спортивную площадки. От главной площади будет проложена экотропа со столами для игры в шахматы.
Помимо этого, на территории будет оборудовано видеонаблюдение и освещение.