Благоустройство набережной Певческого поля проведут в Дубровицах в этом году

Благоустройство набережной Певческого поля проведут в Дубровицах подмосковного Подольска в этом году. Об этом сообщили в Минблагоустройства области.

Территория является частью объекта культурного наследия. В ходе работы над концепцией благоустройства было учтено мнение местных жителей. Многие из них призвали сохранить природные особенности места.

В рамках благоустройства на территории обустроят зоны для прогулок и тихого отдыха, участки для проведения пикников и массовых мероприятий. Также установят детскую и спортивную площадки. От главной площади будет проложена экотропа со столами для игры в шахматы.

Помимо этого, на территории будет оборудовано видеонаблюдение и освещение.