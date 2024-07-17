Благоустройство сквера 80-летия Ленинского района продолжается в Видном. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» с 10 июля.

Сейчас на территории демонтируют старое покрытие, чтобы обустроить газон. Сквер поделят на две зоны. В первой установят доску почета, во второй обустроят детскую площадку.

Также на территории сквера проложат новые дорожно-тропиночные сети, оборудуют освещение, установив пятиметровые опоры с энергосберегающими лампами.

«Так как наши жители очень переживают за сохранность зеленых насаждений, все деревья при производстве работ специальным образом защищены, и ни одно из деревьев не пострадает», — отметил начальник отдела благоустройства администрации округа Михаил Лосев.

Завершить работы планируется до конца августа — в подарок жителям ко Дню города.