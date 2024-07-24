Благоустройство центрального сквера стартовало в Чехове
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Чехов]
Благоустройство Бульвара имени А. П. Чехова стартовало в Чехове, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Ранее проект победил по итогам рейтингового голосования на федеральной онлайн-платформе по выбору территорий для благоустройства.
На территории установят малые архитектурные формы и качели, оборудуют освещение и видеонаблюдение, реконструируют фонтан, обновят дорожное покрытие, заменят скамейки и урны. Помимо этого, проведут озеленение, в том числе высадят вишневый сад.
Работы проведут за счет областного и муниципального бюджетов. Сейчас на участке демонтируют старое дорожное покрытие и конструкции. Эти работы завершатся до 5 августа. Полностью благоустройство планируется завершить до 10 октября.
«Обновленный сквер станет не только местом для отдыха и прогулок, но и площадкой для культурных и образовательных мероприятий», - отметили в пресс-службе.