Более 1,1 тысячи км дорог отремонтируют в Подмосковье в этом году

Более 1,1 тысячи километров дорог приведут в порядок в Подмосковье в рамках ремонтного сезона текущего года. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что работы проведут на более чем тысяче дорог. При этом свыше 660 километров покрытия отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Старт работ запланирован на середину апреля, когда в регионе установится плюсовая температура.

При создании плана работ были учтены результаты обследования дорожной сети, наличие социальных объектов вблизи дорожных участков, а также предложения жителей — так, по просьбам жителей в регионе приведут в порядок 270 дорог протяженностью 350 километров.