Более 1,1 тысячи светофоров установили в Подмосковье за последние несколько лет

Более 1,1 тысячи светофоров было установлено на региональных дорогах Подмосковья в период с 2019 по 2023 годы по нацпроекту, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности сейчас в области насчитывается свыше 3,6 тысячи светофорных объектов. Каждый год их число увеличивается примерно на полторы сотни. На этот год запланирована установка примерно двухсот таких объектов.

В Подмосковье устанавливают светофоры типов Т-1 и Т-7. Первые работают на перекрестках для направления потоков машин и на нерегулируемых переходах. Светофоры второго типа устанавливают на нерегулируемых переходах в населенных пунктах у образовательных учреждений и мест притяжения.

С 2021 года в Подмосковье активно работают над оптимизацией движения транспорта и ликвидации пробок. Большая часть проводимых мероприятий связана с перенастройкой и модернизацией светофоров.