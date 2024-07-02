Более двенадцати тысяч ям ликвидировали на дорогах Подмосковья

Более двенадцати тысяч дефектов дорожного покрытия было ликвидировано в Подмосковье за прошедшую неделю. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что почти пять с половиной тысяч ям устранили на муниципальных дорогах, около семи тысяч — на региональных.

Наибольший объем работ провели в Балашихе, Химках и Пушкино, устранив там 865, 520 и 415 ям соответственно.

Ямы выявляют в ходе мониторинга дорог, а также благодаря обращениям жителей на сайте «Добродел».