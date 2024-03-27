Четырнадцать тротуаров к медучреждениям построят в Подмосковье в этом году, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проведут в одиннадцати муниципалитетах в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность тротуаров превысит тринадцать километров.

Старт строительных работ запланирован на весну-лето при благоприятных погодных условиях. Завершить их планируется осенью.

Один из тротуаров построят в селе Черкизово под Коломной. Его протяженность составит около 2,7 километра. Тротуар будет вести к Черкизовскому психоневрологическому интернату. Еще один тротуар — протяженностью 2,5 километра — появится в деревнях Скрылья и Глазово под Серпуховом. Он будет вести к детской больнице и поликлинике.