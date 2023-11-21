Число несанкционированных свалок снижается в Подмосковье
Фото: [Минэкологии МО]
Число несанкционированных свалок снижается в Подмосковье, сообщили в Минэкологии региона. Как отметили в министерстве, об этом говорят показатели ликвидации навалов в муниципалитетах.
«Мы видим, что идет системное снижение образования навалов мусора. В 2023 году образовано практически в четыре раза меньше свалок по сравнению с 2020 годом», - отметил глава ведомства Тихон Фирсов.
В 2020 году в регионе выявили четыре с половиной тысячи свалок, в 2022-м — уже 1,9 тысячи. В текущем — 1,2 тысячи. На конец этого года остается 41 навал мусора, который необходимо ликвидировать.
Также в области сократилось число жалоб жителей на свалки. Если в 2020 году их поступило 28,6 тысячи, то в этом году — уже 15,7 тысячи.
«Мы будем делать все, чтобы тенденция по уменьшению числа свалок в нашем регионе поддерживалась ежегодно», - добавил Фирсов.