Девять светофоров отремонтировали на дорогах Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Объекты, нуждающиеся в ремонте, были выявлены в ходе мониторинга состояния дорожных участков на региональной сети. Работы провели специалисты «Мосавтодора».

Так, в порядок привели светофоры на улице 1 Мая в Егорьевске, на Лихачевском шоссе в Долгопрудном, на Монинском шоссе в Лосино-Петровском, на Центральной улице в Кудиново под Ногинском, на улице Урицкого в Зарайске, на Пристанционной улице в Ступино, на сорок шестом километре Каширского шоссе в Домодедово, на Заречной улице в Щелково, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде.

Мониторинг состояния дорог проводится в Подмосковье регулярно. В случае обнаружения неисправного светофора работы проводятся в максимально короткие сроки.