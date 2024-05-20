Девять светофоров отремонтировали на региональных дорогах Подмосковья

Девять светофоров отремонтировали на региональных дорогах в восьми муниципалитетах Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, работы провели в Раменском, Щелково, Королеве, Подольске, Пушкино, Красногорске, Одинцово и Домодедово.

К примеру, в Красногорске отремонтировали светофорный объект на Советской улице в Нахабино. В Подольске работы провели на Старосимферопольском шоссе, в Королеве — на улице Фрунзе.

Ремонту светофоров в Подмосковье уделяют особое внимание. Если такие объекты неисправны, риск возникновения ДТП на участке значительно возрастает, поэтому ремонт проводится максимально оперативно.