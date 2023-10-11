Девятнадцать объектов начали строить в Подмосковье за неделю

Строительство девятнадцати объектов стартовало в Подмосковье за неделю, сообщили в Главгосстройнадзоре региона. Это жилые дома, социальные объекты и складские помещения.

Строительные работы стартовали в Ленинском округе, Солнечногорске, Люберцах, Подольске, Раменском, Мытищах, а также в Орехово-Зуево.

К примеру, в Люберцах начали строить поликлинику, рассчитанную на 540 посещений в смену. Учреждение будет обслуживать как взрослых, так и маленьких пациентов.

В Ленинском началось строительство детсада и складского здания. В деревне Юрлово под Солнечногорском будет построен ВЗУ на территории комплексной жилой застройки. Кроме того, в муниципалитете проведут реконструкцию цеха для производства металлоконструкций.