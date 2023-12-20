Дольщикам ЖК «Восточный» в Истре начали выдавать ключи от квартир

В Истре началась выдача ключей от квартир дольщикам жилого комплекса «Восточный». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, ключи получит 431 семья.

Решение о завершении строительства ЖК было принято в 2021 году. Права на проведение работ передали Фонду защиты прав дольщиков Подмосковья.

В результате все дома возвели, ввели в эксплуатацию и поставили на кадастровый учет. Таким образом, жильцы могут подписать акт приема-передачи и оформить право собственности.