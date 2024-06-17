Поврежденные или отсутствующие дорожные знаки восстановили в семи округах Подмосковья за неделю. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в Щелково, Серебряных Прудах, Красногорске, Истре, Раменском, Мытищах, Зарайске.

К примеру, знаки заменили или установили в Красногорске на Октябрьской улице, в Раменском на Егорьевском шоссе.

Дорожные знаки ремонтируют или устанавливают заново в самые короткие сроки, так как отсутствие этих объектов или наличие на них повреждений напрямую влияет на безопасность на дорогах.

Дорожную сеть региона проверяют еженедельно. Особое внимание при проверке уделяется содержанию дорог, состоянию остановок, дорожных знаков и светофоров.