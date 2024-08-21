Два новых корпуса с подземным паркингом построили в «Резиденции Сколково» в Одинцово

Два новых корпуса с подземным паркингом построили на территории жилого комплекса «Резиденция Сколково» в Одинцово, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Один из корпусов — десятиэтажное здание, рассчитанное на 244 квартиры. Его площадь составляет около 29 тысяч квадратных метров. Во втором корпусе тоже десять этажей, он рассчитан на 243 квартиры. Площадь объекта составляет порядка 28 тысяч квадратных метров.

Для удобства жильцов в домах обустроены кладовые и колясочные. Подземные парковки в них рассчитаны на 268 автомобилей и 18 мотоциклов.

ЖК расположен в рабочем поселке Заречье. Здесь уже построили два детских сада с бассейном на 170 и 115 мест, а в следующем году планируют возвести школу на 750 учеников.