Два новых маршрута до метро «Медведково» запустили в Мытищах

В Мытищах запустили в работу два новых автобусных маршрута, которые следуют от 14-го, 15-го, 16-го микрорайонов и ЖК «Новое Медведково» до станции метрополитена «Медведково».

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, один из маршрутов — №1294к, он следует от улицы Белобородова. На линии работает два автобуса, которые совершают 24 рейса в день. Первый отправляется от остановки «Гимназия №16» в семь часов утра, последний — от «Медведково» в семь часов вечера.

Второй маршрут — №1295к, он следует от Троицкой улицы. На линии семь автобусов, которые выполняют 42 рейса в день. Первый отправляется от остановки «ул. Троицкая» в семь утра, последний — от «Медведково» в семь вечера.

В случае увеличения количества пассажиров число автобусов и рейсов на маршрутах могут увеличить.