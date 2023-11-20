Двадцать один аттракцион проверили в Подмосковье за неделю

Состояние двадцати одного аттракциона проверили в Подмосковье на минувшей неделе, сообщили в Минэкологии региона. Нарушений в эксплуатации каруселей выявлено не было.

По словам главы министерства Тихона Фирсова, в настоящее время областные парки развлечений ведут подготовку к зимнему периоду. В муниципалитетах обустраивают горки, а механические аттракционы переведут на техобслуживание.

«Сезон катания на уличных аттракционах подходит к концу, скоро выпадет снег, и их работа прекратится до наступления весны», - сказал министр.

Подмосковным паркам развлечений дали рекомендации по оборудованию зимних горок. Как подчеркнул Фирсов, важно обеспечить безопасность жителей, поэтому все объекты должны быть своевременно проверены.