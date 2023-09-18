Две дороги отремонтировали по нацпроекту в деревне Мякинино в Красногорске

Две дороги были отремонтированы в рамках нацпроекта в деревне Мякинино в Красногорском округе, передает Минтранс Подмосковья. Работы провели на второй и четвертой Мякининской улицах.

Указанными дорогами каждый день пользуются более двадцати пяти тысяч автомобилистов. Участки связывают Новорижское шоссе, деревню и микрорайон ЖК «Спутник». Кроме того, они являются дублером МКАД на северо-западном участке.

Благодаря ремонту более комфортным и безопасным стал проезд к местам социального притяжения, парку «Липовая Роща», торговым центрам.

Ранее в муниципалитете обновили покрытие на трех участках региональной сети. До конца сезона приведут в порядок еще восемь участков. Также отремонтировали 43 муниципальные дороги из 47 запланированных.