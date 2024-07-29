Две платформы реконструируют на станции «Казанское»

Еще две пассажирские платформы реконструируют на Горьковском направлении железной дороги — на станции «Казанское». Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

ЦППК проводит масштабное обновление пассажирской инфраструктуры. Работы начались в июле прошлого года, их основная часть уже выполнена.

В рамках реконструкции на платформах заменили плиты перекрытия и фундаментные блоки, установили навесы и малые архитектурные формы, обустроили новые билетные кассы.

Также на платформах появились стойки экстренной связи, системы оповещения и динамические табло. Кроме того, на станции оборудовали пандусы для маломобильных пассажиров.

Завершение работ запланировано на сентябрь этого года.