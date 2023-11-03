Еще 37 аттракционов проверили в Подмосковье

Еще тридцать семь уличных аттракционов проверили в Подмосковье за неделю, сообщили в Минэкологии региона. По результатам проверок никаких нарушений выявлено не было.

Глава министерства Тихон Фирсов отметил важность проведения таких проверок. Он подчеркнул, что каждый аттракцион может представлять опасность, если не находится в должном состоянии.

«К примеру, неисправность механизмов или неправильный монтаж могут привести к аварии и серьезным травмам», - сказал министр.

Помимо этого, регулярные проверки нужны для поддержания работоспособности аттракционов, так как позволяют своевременно выявлять неисправности и устранять их.