Генеральная уборка дорожной сети после зимы завершилась в Подмосковье

Генеральная уборка дорог после зимнего периода завершилась в муниципалитетах Подмосковья, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты помыли более 12 тысяч остановок и покрасили около девяти тысяч. Также привели в порядок две тысячи километров ограждений, пять тысяч километров тротуаров и почти 28 тысяч километров проезжей части.

На семи тысячах километров дорог убрали смет с прибордюрной части, более 39 тысяч километров полос отвода очистили от мусора. Помимо этого, отремонтировали дорожные знаки, светофоры, ограждения, линии освещения.

Дорожники приступили ко второму циклу уборки в рамках летнего содержания. На дорогах, в первую очередь, ликвидировали дефекты покрытия. Так, было устранено около ста тысяч ям.

В текущем месяце особое внимание уделят восстановлению разметки, окосу травы в полосах отвода и мойке дорог и инфраструктуры.