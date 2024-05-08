Искусственные неровности восстановили в семи округах Подмосковья

Искусственные неровности восстановили в семи городских округах Подмосковья, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели специалисты «Мосавтодора» в Дзержинском, Зарайске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Лосино-Петровском, Домодедово и Солнечногорске.

К примеру, в порядок привели искусственные неровности на дороге в деревне Кобылье в Зарайске и на Нагорной улице в Лосино-Петровском.

Искусственные неровности необходимы для того, чтобы водители снижали скорость вблизи социально значимых объектов и на потенциально опасных участках.