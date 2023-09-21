Ямочный ремонт провели в девяти муниципалитетах Подмосковья, сообщили в Минтрансе региона. В их числе — Истра, Можайск, Егорьевск, Домодедово, Кашира, Мытищи, Волоколамск, Дмитров и Раменское.

В ведомстве отметили, что дороги региона регулярно обследуют, чтобы выявлять повреждения и своевременно проводить ремонтные работы.

Ямочный ремонт в Подмосковье проводится круглый год. Качество проведения работ оценивают с помощью специальной системы контроля. В ней все проведенные работы фиксируют с использованием фотографий и занесением их в базу данных.