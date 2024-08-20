Капремонт Краснопутьской школы близится к завершению в Домодедово. На данный момент ремонтные работы в учреждении, расположенном на Школьной улице, выполнены на 92%.

Общая площадь школы составляет почти 4,5 тысячи квадратных метров. Здесь полностью выполнили демонтажные работы, под чистовую отделку готово 98% площади.

Сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы систем вентиляции и электроснабжения, обустраивают входную группу, монтируют козырьки, устанавливают двери, собирают мебель. Уже завершились работы по установке окон, укладке линолеума, покраске стены, установке спортивного инвентаря.

Активно трудятся и сотрудники клининговой компании. С территории уже вывезли строительный мусор и коробки от мебели. Работники моют помещения и окна.