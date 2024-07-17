Капремонт путепровода через железную дорогу продолжается в Воскресенске

Капремонт путепровода через железнодорожные пути на Федотовской улице в Воскресенске завершится в конце осени, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас на объекте ведутся работы в рамках второй очереди. Так, здесь монтируют деформационные швы, обустраивают гидроизоляцию, устраивают лестничные сходы, приводят в порядок опоры и балки. После этого начнется укладка покрытия и монтаж перил.

На период проведения ремонтных работ на объекте ввели систему реверсивного движения.

Путепровод соединяет центр города с микрорайонами и маленькими населенными пунктами. Завершение работ запланировано на ноябрь.