Комплекс работ по содержанию дорог провели в шести округах Подмосковья

Комплекс работ по содержанию дорожных элементов в нормативном состоянии провели в шести округах Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, специалисты провели работы в Серпухове, Истре, Люберцах, Раменском, Солнечногорске, Долгопрудном.

В округах приводили в порядок освещение, проводили замену дорожных знаков, ремонтировали оборудование, устраняли ямы и подтопления. Например, выбоины были устранены на проспекте Пацаева в Долгопрудном.

Подобные работы в регионе проводят максимально оперативно, так как состояние указанных дорожных объектов напрямую связано с обеспечением безопасности граждан на дорогах.