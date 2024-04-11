Комплекс работ по содержанию дорог провели в шести округах Подмосковья
Фото: [Минтранс МО]
Комплекс работ по содержанию дорожных элементов в нормативном состоянии провели в шести округах Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В частности, специалисты провели работы в Серпухове, Истре, Люберцах, Раменском, Солнечногорске, Долгопрудном.
В округах приводили в порядок освещение, проводили замену дорожных знаков, ремонтировали оборудование, устраняли ямы и подтопления. Например, выбоины были устранены на проспекте Пацаева в Долгопрудном.
Подобные работы в регионе проводят максимально оперативно, так как состояние указанных дорожных объектов напрямую связано с обеспечением безопасности граждан на дорогах.